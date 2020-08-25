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Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatlarında rüzgar ters yönde esmeye başladı. Altın fiyatları bu kez düşüş eğilimi gösteriyor.

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükseliş trendi kırıldı. Ancak uzmanlar ortada vadede altın fiyatlarının yükselişe devam edebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre Çin ile ABD arasındaki ticaret geriliminde yeni bir perde olmaması fiyatların gerilemesinde en büyük etkenlerin başında geliyor.

Altın fiyatları 25 Ağustos

Gram altın: 459, 72 lira

Çeyrek altın: 758, 70 lira

Yarım altın: 1.518,30 lira

Cumhuriyet altını: 3.028, 30 lira

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