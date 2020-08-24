Altın fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatları yeni haftaya yatay yönlü seyirle başladı. Verilere göre gram altın fiyatları 455 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ise 24 Ağustos Pazartesi gününe az da olsa değer artışıyla başladı. Çeyrek altın fiyatları 743 lira alış ve 753 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı 24 ayar külçe gram altın fiyatı 460,31 liradan cumhuriyet altını ise 2.968,18 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları 24 Ağustos

Gram altın / 457,60 - 460,31

Spot altın TL/GR / 455,12 - 455,24

Altın/ons ($) / 1.938,54 - 1.942,42

Çeyrek altın / 728,20 - 744,32

Cumhuriyet altını / 2.912,79 - 2.968,18

Yarım altın / 1.451,84 - 1.488,64