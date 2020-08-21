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Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı fiyatı güne 455,00 liradan başladı.

Haftaya son dönemdeki yukarı yöndeki hareketini sürdürerek başlayan altın fiyatları haftayı tamamlarken düşüşe geçti. Altında başlayan düşüş trendinin devam edip etmeyeceği merak edilirken altın fiyatlarında son durum şöyle:

Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 456,00 liradan işlem gören gram altın güne 455,76 liradan başladı. Çeyrek altın 739,00 liradan yaptığı kapanışın ardından bu sabah 09:12 itibariyle 748,51 liradan satılıyor. Dünkü kapanışını 3.025,00 liradan yapan cumhuriyet altını ise bugün 3.079,00 liradan güne başladı.

Gram Altın: 455,76 TL
Çeyrek Altın: 748,51 TL
Yarım Altın: 1.497,03 TL
Cumhuriyet Altını: 3.079,00 TL
Ata Altın: 3.094,78 TL

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