Haftaya son dönemdeki yukarı yöndeki hareketini sürdürerek başlayan altın fiyatları haftayı tamamlarken düşüşe geçti. Altında başlayan düşüş trendinin devam edip etmeyeceği merak edilirken altın fiyatlarında son durum şöyle:

Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 456,00 liradan işlem gören gram altın güne 455,76 liradan başladı. Çeyrek altın 739,00 liradan yaptığı kapanışın ardından bu sabah 09:12 itibariyle 748,51 liradan satılıyor. Dünkü kapanışını 3.025,00 liradan yapan cumhuriyet altını ise bugün 3.079,00 liradan güne başladı.

Gram Altın: 455,76 TL

Çeyrek Altın: 748,51 TL

Yarım Altın: 1.497,03 TL

Cumhuriyet Altını: 3.079,00 TL

Ata Altın: 3.094,78 TL