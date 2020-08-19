AjansHaber.com.tr Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik!

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altının fiyatı yükselişe geçerek 475 TL seviyesine ulaştı.

Normalleşme adımlarının ardından gelen ikinci dalga korkusu bütün dünyada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Gram altının fiyatı yükselişe geçerek 475 TL seviyesine ulaştı. Rusya'nın yaptığı aşı açıklaması ile çıktığı tarihi zirveden sert düşüş yaşayan altın fiyatları yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Ons altın 2.000 doların üzerine çıkarken analistler 2.013 dolar direncinin izlendiğini, bu seviyeyi geçmesi durumunda ons altının 2.074 zirvesine doğru tekrar yola çıkabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları 19 Ağustos
Gram altın: 472,34 lira
Çeyrek altın: 785,70 lira
Yarım altın: 1.568,80 lira
Cumhuriyet altını: 3.127,40 lira

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