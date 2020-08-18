Altın fiyatlarında son durum

Son günlerde yoğun hareketlilik yaşanan altında birkaç günlük durağanlık sonrası tekrar hareketlilik başladı. Geçtiğimiz hafta kırdığı rekorların ardından psikolojik sınır olan 2000 doların altına düşen ons altın tekrar yükselişe geçti.

1990 dolar yükseldi

Dün güne 1929 dolarla başlayan altın gün sonundan 1990 dolara yükseldi. Ons altının yükselmesiyle gram altın fiyatları da yükselişe geçti. dün 460 TL seviyelerinde olan altın şu sıralar 476 TL seviyesinde ilerliyor.

Koronavirüs aşısında gelişme olmaması tetikledi

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu ilan etmesiyle düşüş yaşayan altın, aşıda herhangi bir gelişme olmaması ve ABD-Çin gerginliği nedeniyle yükselişegeçti.