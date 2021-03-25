Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz sene 530 liraya kadar çıkmış ardından hızla düşüşe geçmişti. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları son durumu araştırılıyor. Peki 25 Mart 2021 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dönemlerde dalgalanmalar yaşıyor. Kasım ayının başlarında sert bir düşüş yaşayan ve sonrasında aşağı yönlü hareketine devam eden altın fiyatları, yeninden dalgalı seyretmeye başladı. Bugün altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, "Kapalıçarşı Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt ararken, uzun vadeli yatırımcılar da dönemli altın grafikleri araştırıyor. Kaplıçarşı'dan sabahın erken saatlerinde gelen verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 443,05

Satış: 443,14

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 716,00

Satış: 732,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.426,00

Satış: 1.458,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.928,00

Satış: 2.973,00