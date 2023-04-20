Altın fiyatlarında düşüş sürüyor!
Doların küresel para birimleri karşısında güçlenmesiyle altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 1.250 TL'nin de altına indi.
Doların küresel para birimleri karşısında güçlenmesiyle altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 1.250 TL'nin de altına indi.
Fed bölge başkanları Fed'in faiz artışlarına devam edeceğini işaret etmesiyle dolar küresel para birimleri karşısında güçlenmeye başlamasıyla altın fiyatları gerilemeye başladı.
Gram altın 1.242 TL
Çeyrek altın 2.247 TL
Cumhuriyet altını 9.059 TL
Yarım altın 4.481 TL
Yorumlar