Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor!

Geçtiğimi yılın son çeyreğinde kayda değer bir düşüşe geçen gram altın fiyatı Perşembe akşamı 450 TL'den işlem görmekteydi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatları da önceki günü düşüşle kapattı.

Peki, 8 Ocak Cuma çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

449,07

451,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

719,93

735,85

YARIM ALTIN FİYATLARI

1.435,39

1.471,66

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.879,78

2.934,33