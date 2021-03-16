Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatları düşüşe geçmişti. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 16 Mart altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 16 Mart altın fiyatları...

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 16 Mart tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. İkinci işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00