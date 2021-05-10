AjansHaber.com.tr Ekonomi Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları yükselişte

Yeni haftanın ilk işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişe geçen altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

10 Mayıs pazartesi sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 10 Mayıs 2021 Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 484,71

SATIŞ: 484,79

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 775,00

SATIŞ: 801,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.545,00

SATIŞ: 1.602,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Pakdemirli'den kıyı balıkçılarına müjde
"Savunma sanayimizi dünya ilgiyle takip ediyor"
Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi artıyor
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Ethereum 4 bin doları aştı
Altın fiyatları yükselişte
Dolar haftaya yükselişle başladı