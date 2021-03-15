Altın fiyatları yükselişe geçti

Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı son haftalarda inişli bir grafik içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Mart 2021 Pazartesi gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mart altın fiyatları...

Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramı yukarı yönlü harekete geçti. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00