Altın fiyatları yeniden yükselişte!

Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ağır ama emin adımlarla yukarı yönlü hareketine devam ederken, gözler FED ve TCMB faiz açıklamasına çevrildi.

ABD Merkez Bankası FED yılın ikinci faiz kararını bu akşam açıklayacak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise mart ayı faiz kararını yarın öğlen kamuoyu ile paylaşacak. Her iki bankasının yapacağı açıklamanın piyasalara etkide bulunması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda hemen her gün yeni bir rekor kıran gram altın dalgalı seyrediyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba gününe 2 bin 248 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 676 TL'den işlem görüyor.

DOLAR 32 TL'NİN ÜZERİNDE

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını açıklayacağı güne sınırlı yükselişle 32,38 TL'den başladı. Euro ise 35,19 TL'den başladı.

Doların yılbaşından bu yana olan yükselişi yüzde 9'u aştı.