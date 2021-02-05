Altın fiyatları tepetaklak oldu!

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 410,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.

Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1 Aralık'tan bu yana ilk kez 1800 dolar/ons seviyesinin altına inilmesinin ardından bu sabah destek seviyelerinden toparlanmaya çalışıyor.

1792,12 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilmenin ardından spot altın fiyatı 1794,53 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor

Analistler, "Koronavirüse karşı aşılama ile birlikte ekonomik görünümün parlaması, makro verilerin iyileşmesi değerli metallere olan talebi azaltıyor" değerlendirmesinde bulunsalar da bunun kısa vadeli bir geri çekilme olduğunu da savunuyorlar. Ekonomik toparlanma güçlendikçe ve enflasyon bekleyişleri yükseldikçe yatırımcıların hedge, koruma amaçlı olarak yeniden altına ilgi gösterecekleri öngörülüyor. Spot altın için kısa vadeli destek seviyesi 1.783 dolar/ons, yukarı hareketlerde dirençler ise 1.801 ve 1.818 dolar/ons olarak öne çıkıyor.

Dolar, ABD'nin ekonomik görünümüne dair olumsuzlukların azalması ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle talep görürken TL pozitif ayrışmayı sürdürüyor.

Biden'ın ek teşvik paketi sözü, Fed'in söz konusu paketlerin ekonomiyi ısındırmayacağını söylemesi ve işsizlik başvurularındaki düşüş dolara destek olurken dolar endeksi 91.5 seviyesini aştı.

Türk Lirası ise tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın artması, enflasyonda artış trendine rağmen Merkez Bankası kararlılıkla yaptığı sıkı para politikası iletişiminin desteğiyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor.

7.15 altına seyreden dolar/TL, haftanın son işlem günü olan 5 Şubat tarihinde 7.1445 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 8.55 altında, gram altın fiyatı ise spot fiyatın 1800 doların gerisine düşmesiyle 412 TL'ye kadar indi.