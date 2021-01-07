Altın fiyatları düşmeye başladı!

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Hafta başında altının onsunun bin 890 dolardan bin 921 dolara yükselmesiyle birlikte iç piyasada da altın fiyatları değer kazandı. Ancak gram altın fiyatı şu dakikalarda 450 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1918 dolardan işlem görüyor. Altının onsundaki düşüş gram altın ve çeyrek altında da olumsuz anlamda yansıdı.

7 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından bugün fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 450 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 737 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 753 lirada konumlandı. Bugün ise alış 746 lira, satış ise 741 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 923 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 959 lirada bulunuyor.

Analistlere göre, piyasalar yeni yıla güçlü başlayamadı. Aşılama sürüyor, dağıtımı devam ediyor ancak dünya genelinde virüs vaka sayısındaki artış piyasaları tedirgin etmekte. Avrupa’da önlemler arttırıldı ve bu durum pek iç açıcı değil. Kısacası aşılamanın etkisi kısa vadede toparlanmayı desteklemezse bu durum piyasaları negatif etkileyebilir ve altında da yukarı yönde hareketlenme oluşabilir.