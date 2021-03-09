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Altay tankının motoru ve şanzımanı için anlaşma sağlandı

Defense News dergisine konuşan üst düzey bir BMC yetkilisi, Altay tankının motor ünitesi ve şanzımanı için Güney Kore şirketleri Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Defense News dergisine konuşan üst düzey bir BMC yetkilisi, Altay tankının motor ünitesi ve şanzımanı için Güney Kore şirketleri Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

BMC yetkilisi, “Bu anlaşma, ülkelerimiz ve şirketlerimiz arasında stratejik anlayışın bir sonucu” derken, üst düzey bir savunma yetkilisi, “dönüm noktası” ifadesini kullanarak anlaşma sağlandığını doğruladı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore şirketleri, Altay tankının motor ünitesini tedarik edecek ve Altay tankına entegrasyonunu sağlayacak. Motorların entegrasyonu sonrası test dönemine girilecek. BMC yetkilisi, birkaç ay içerisinde nihai anlaşmanın imzalanacağını ifade etti.

Yayınlanan habere göre Almanya tarafından uygulanan ihracat lisansı yasağının aşılması için Güney Kore şirketleri, motor ünitesindeki bazı parçaları değiştirecek.

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