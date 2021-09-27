Almanya'nın başkenti Berlin'e ilk kez kadın belediye başkanı seçildi

Almanya'da dün gerçekleşen seçimlerde başkent Berlin'in eyalet hükümetine liderlik etmesi için Sosyal Demokratlar Partisi'nin (SDP) adayı Franziska Giffey kazandı.

Böylece Almanya'nın başkenti Berlin'in ilk kez kadın belediye başkanı seçilmiş oldu.Daha önce Aile Bakanı olan 43 yaşındaki Giffey, SPD'den Michael Mueller, aday olmamaya karar verdikten sonra belediye başkanı adayı oldu.

SPD’ye liderlik etmesi mümkün görünen Giffey’in, doktora tezinde intihal yaptığının ortaya çıkmasıyla bakanlık görevinden istifa etmişti.

Öte yandan ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.