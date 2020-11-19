AjansHaber.com.tr Dünya Türkiye'ye küstah tehdit!

Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye ile ilgili küstah bir tehdit geldi. Maas "Aralıktaki AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz tehdidi

Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İranlı keskin nişancı Aliyev'i böyle hedef aldı
Pompeo'dan Türkiye'ye küstah sözler
Bakü'de 'Rus Barış Gücü' protestosu
Ermenistan'da asker aileleri isyanda
Hollanda işgalci Ermenistan'a sahip çıktı
"Ermenistan ne zaman isterse geliriz!"
Biden'a 'Erdoğan'ı durdur' çağrısı