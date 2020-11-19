Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye ile ilgili küstah bir tehdit geldi. Maas "Aralıktaki AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz tehdidi



Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.