Almanya'dan Leopard tankına onay

Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit Almanya'nın Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı. Hebestreit tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ilk adımda 14 Leopard 2 tankı gönderileceği söylendi.

Hebestreit ayrıca, Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını ve Almanya'nın Ukrayna'ya lojistik ve mühimmat sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Leopard 2 Tankı

Yaklaşık 60 ton ağırlığında ve 10 metre uzunluğunda olan Leopard 2, dünyanın en iyi muharebe tanklarından biri olarak kabul edilmektedir. Leopard 2'nin bakım ve onarımının diğer tanklara göre kolay olduğu ifade ediliyor.