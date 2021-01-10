Almanya'dan Kovid-19'a karşı yeni tedavi yöntemi

Almanya’nın Tübingen şehrinde bilim adamları, Kovid-19 ile enfekte olan kişileri iyileştirecek bir tedavi yöntemi tespit etti.

Tübingen’li bilim adamları, sadece önleyici karaktere sahip olan aşılara karşın halihazırda Kovid-19 ile enfekte olmuş kişileri tedavi edeceği belirtilen bir yöntem geliştirdi.

İlk etapta detaylı bir şekilde bilgisayarda modellenen yöntemin etkili olduğu belirlendi.

Tedavi yöntemi, Kovid-19 virüsünde tespit edilen bir zayıf noktayı kullanıyor.

Akciğer hücrelerine giren virüs, hücreleri belli maddeleri üretmeye “zorluyor” ve bu maddeler sayesinde vücutta çoğalıyor.

Kovid-19’un vücuttaki gelişiminde GK1 ismi ile kısaltılan bir enzimin son derece önemli olduğunu tespit eden bilim adamları, vücudun ihtiyaç duymadığı bu enzimin üretiminin durdurulmasının virüsü “aç bıraktığını” ve nihayetinde yok ettiğini belirledi.

Hamburg’daki Fraunhofer Enstitüsü, virüsün GK1 enzimini üretmesini engellemede etkili olabileceği belirlenen bazı bileşenleri test ediyor - test edilen bileşenlerin halihazırda onaylanmış olması ilaç çalışmalarını kolaylaştırıyor.

Nihai bir ilacın piyasa sürülmesi ise senenin sonunu bulabilir.