Almanya'dan getirdiği 5 milyon araç yolda kaldı

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle yola çıkan Türk bir sürücü, İstanbul Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı.

Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

5 MİLYONLUK ARACA AKÜ TAKVİYESİ

Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi.

Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, 100 bin lira değerindeki aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı. Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.

TAMİRCİLER SORUNU BULAMADI, ARAÇ YERİNDE KALDI

Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı.

Gelen tamirciler de sorunu bulamayınca aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı.

Aracın yerinden oynamaması nedeniyle çekiciye konulamadığı öğrenildi.