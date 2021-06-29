AjansHaber.com.tr Dünya Alman devlet kurumlarına: Facebook hesapları kapat

Almanya'dan devlet kurumlarına "Facebook" hesabı kapatma talebi

Almanya'da, devlet kurumlarından Facebook sayfalarını kapatmaları istendi. Kurumlara, yıl sonuna kadar süre verildi.

Almanya'nın gündeminde Facebook ile ilgili kritik bir talep var.

Ülkenin özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Güvenliği Dairesince üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderildi.

Daire, devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının kapatılmasını istedi ve bunun için yıl sonuna kadar süre verdi.

Kapatılması talebine ise kullanıcı bilgilerinin güven altında olmaması gerekçe gösterildi.

Talep inceleniyor

Sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığı belirtildi.

Yazıda Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığının altı çizildi.

Yazının ulaştığı kurumlar, talebin incelendiğini açıkladı.

TRT Haber

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore lideri Jong-un'un son hali şoke etti!
"Bizi bu sınava TSK hazırlamıştı."
BAE'den İtalya'ya misilleme: Üssümüzden ayrıl
Arnavutluk da Türk SİHA'larından istedi
Katolik Piskoposlar Konseyi, Vatikanla görüşecek
Almanya'da polis, copuyla gazetecilere saldırdı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti