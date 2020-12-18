Almanya'daki Türkler yaşadıkları ayrımcılıkları anlattı

Son yıllarda Türkiye karşıtı siyasetiyle gündeme gelen Almanya, koronavirüs aşısını bulan 2 Türk bilim insanı ile ırkçılık ve ayrımcılık konularıyla yeniden gündeme geldi. Almanya'daki ırkçılık ve yabancı karşıtlığı bir Alman market zincirinin çektiği reklam filmiyle gözler önüne serilirken, söz konusu reklam izlenme rekorları kırdı. Bu gündem sıcaklığını korurken Almanya'da yaşayan Türkler, on yıllardır yaşadıkları ırkçılığı ve ayrımcılığı kameralara anlattı.

Sinem Şen / Kuaför

Medya genelde her şeyi örtbas ediyor.

Almanya’da çocuk tecavüzü yok mu dolu ama Almanya’da Almanya'ya zarar gelmeyecek bir şekilde medyada her şeyi sansürlüyor, örtbas ediyor ama Türkler bir şey yapsa hemen yayınlıyorlar. Burada doğdum, büyüdüm. Annem Türkiye’den ithal gelin geldi buraya. 30 senedir burada yaşıyor ama bir iki sene sonra geri dönmeyi düşünüyor.

Çünkü annem burada mutsuz.

Bizim hayatımız robot hayatı evden işe, işten eve ama Türkiye’de daha farklı Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye cennet. Türkiye’ye gittiğim zaman gerçekten vatanıma geldim ve bana burada hiçbir şey olmaz diyorum.

"Almanya'da kimse emeğinin karşılığını alamıyor."



🔹Bir Youtube kanalında yayınlanan Türkiye'den Almanya'ya göç adlı videoda, Almanya'da yaşayan Türkler konuk oldu ve Almanya'da maruz kaldıkları ayrımcılıkları anlattı. pic.twitter.com/le5Q3CECtT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 18, 2020

Yani göçmen olarak biz burada bulunduğumuz için sık sık vizedir oturma iznidir öyle yerlere işimiz düşüyor ve burada karşılaştığımız diyalog kurduğumuz

insanlar görece bize farklı davranıyorlar. Türk çocuklarına mobbingler daha da artmaya başladı. Kardeşimden duyduğum kadarıyla kendi okulumda da bir kız öğrencinin başına gelmiş.

Okulda bir yaramazlık olur öğretmenler hemen deyiş tarzı işte bu çocuk zaten Türk ne olacak.

Devlet dairelerinde Türklere yapılan muamele ile Almanlara yapılan muamele çok farklı ben çifte vatandaşım ama yarın bir gün işsiz kalmış olsam eşim çok zorlanır.

Türkleri genelde daha kötü işlere Almanları daha iyi işlere yönlendiriyorlar.

Kimse emeğinin karşılığını alamıyor. Devlet dairesinde çalışanların maaşları farklı kafede veya benim gibi kuaförde çalışanların daha düşük asgari ücret maaşları var.

Emeklilik yaşı 67 ben, 67 yaşına kadar nasıl kuaförlük yapıcam.

Senelerdir çalışıp emekliliklerini yatırmış insanlar dışarda şişe topluyor.

Aç kalmıyorlar ama emeklilik maaşları da yetmiyor.

Cansu Kobal Han / Proje Müdürü

Eski iş verenimle başıma gelen bir olay oldu. Belli bir süre çalıştıktan sonra artık terfi alabileceğimi düşünüyordum ve bunu da müdürüme açtım.

Konuşmamız bir tartışmaya döndü ve müdürümün şu cümlesiyle sonuçlandı. "Bir kadın olarak daha fazla bir şey bekleme zaten departmanı kapatırsam Türkiye’ye dönmek zorunda kalırsın."

gibi bir cümleydi. Bu beni çok şaşırtmıştı çünkü hani hem Almanya’dan beklemem hemde müdürümden böyle bir cevap beklemiyordum.

Sinan Gürcan / Dijital Ürün Yöneticisi

Mesela bir şeyin çok düzgün bir Almancayla söyleyemediğim için bana pasif, agresif bir cevap veren ve kendini evet ben yabancı bir yerdeyim bir yabancı hissediyorum dedirten durumlar oluyor yani.