Almanya'da yoğun bakım personeli konusunda endişeler artıyor

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, koronavirüs salgınında hasta bakımı alanındaki krizin kötüleştiğini açıkladı.

Bu krizin daha da derinleşeceğine işaret eden Marx, "Hasta bakıcı mesleğinden kaçışı mutlaka durdurmamız lazım." ifadesini kullandı.

Marx, salgında 3'üncü dalganın başladığını ve hasta bakıcıların, görev bilinciyle bu duruma dayandıklarını aktararak, bu meslekte çalışanların yüzde 32'sinin meslekten ayrılmayı düşündüğü yönündeki bir anketin de sonucunu paylaştı.

"Felaket olur"

Alman hükümetinin Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Andreas Westerfellhaus da mevcut çalışma şartları sebebiyle hasta bakımında çalışan birçok kişinin mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirterek, "Bu, sağlık hizmetlerimiz için felaket olur." uyarısında bulundu.

Alman Hemşirelik Meslekleri Birliğinden Franz Wagner ise Paussauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hasta bakım mesleğinde çalışanların, kapasitenin sınırına geldiğini kaydetti.

"Çalışanlara destek" vurgusu

DIVI ve Almanya Uzman Hasta Bakıcılar Derneği (DGF), yoğun bakımdaki çalışanların koşullarının somut şekilde iyileştirilmesine ilişkin talep listesi oluşturarak, hasta bakımı ihtiyacına göre personel sayısının belirlenmesi, modern çalışma sürelerine geçilmesi, çalışanlara uygun maaş ödenmesi ve daha iyi psikolojik destek sağlanmasını istendi.