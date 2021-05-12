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Almanya'da Türk siyasetçi istifaya zorlandı

Filistin halkına günlerdir saldıran İsrail’in vahşetine Alman siyasilerin kayıtsızlığına rağmen sessiz kalmayan siyasetçi Ayten Erdil’i CDU Berlin Teşkilatı istifaya zorladı.

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "terör" olarak nitelediği için istifa etmek zorunda kaldı.

"SAVUNULACAK HİÇBİR YANI YOK"

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı. Paylaşımı üzerine Erdil'e partisinden tepki geldi.

"KENDİSİYLE KONUŞTUK GÖREVİNİ BIRAKTI"

CDU Berlin Teşkilatı, Erdil'in paylaşımını eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU'nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.

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