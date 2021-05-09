Almanya’da Türk iş insanına yapılan polis şiddeti protesto edildi

24 Nisan'da polis şiddetine uğrayan iş adamı Emre Tümsek'in yaşadığı Duisburg'da düzenlenen ve 30'dan fazla aracın katıldığı konvoyla yapılan gösteri, Duisburg Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.

Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, burada yaptığı konuşmada, polisin özellikle yabancı kökenlilere yönelik orantısız güç kullandığını, bu şiddete bir son verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türk toplumu ortak çıkarlar konusunda birlik olmalı"

En son Duisburg'da yaşanan olayı şiddetle kınayan Güneş, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun ortak çıkarlar konusunda birlik olmasının önemine işaret etti.

Protestocular ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle slogan atarak polis şiddetini protesto etti.