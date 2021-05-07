Almanya'da tepki çeken düzenleme: Başörtüsü yasağının önü açıldı

Almanya'da kamu hizmeti yasası güncellendi. Kurumların, memurlarına kılık kıyafetlerini gerekçe göstererek kısıtlama ve yasaklama getirebileceği yasal düzenleme Eyalet Temsilcileri Meclisinden geçti.

Bu kapsamda kurumlar memurların, giysi, takı, sembol, dövme, saç ve sakalını gerekçe göstererek müdahalede bulunabilecek.

Düzenleme Cumhurbaşkanının onayı sonrası yürürlüğe girecek.

Başörtüsü yasağı da getirilebilir

Düzenleme başörtüsü ile görev yapan memurlar üzerinde baskı oluşturacağı endişesini de beraberinde getirdi.

Metinde yer alan "Dini veya ideolojik bir çağrışım içeren görünüm özellikleri" şeklindeki ifade bu endişeleri destekliyor.

Uzmanlara göre bu gerekçe ile kamuda başörtüsü yasağı da getirilebilir.

"Gizli başörtüsü düzenlemesi" Müslüman kuruluşların tepkisine neden oldu.

Düzenlemenin başörtüsü, kipa veya haç takmayı da içerdiğine işaret edildi, dış görünüm gerekçesiyle getirilecek yasaklamanın din özgürlüğüne kitlesel müdahale anlamına geldiğine vurgu yapıldı.