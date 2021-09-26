Almanya'da sosyal demokratlar iktidara yakın

Almanya'da Angela Merkel liderliğinde 16 yıldır devam eden Hristiyan Birlik iktidarında sona yaklaşılıyor. ARD televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimi az farkla önde götürüyor.

Sosyal demokratlar önde

ARD'ye göre, Türkiye saati ile 22:00 itibarıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin, oyların %24,1'ini alan Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU)'ne karşı %25,9'lik oy oranıyla öne geçtiği belirlendi.

Yeşiller Partisi'nden büyük sıçrama

Almanya'da seçimin mutlak kazananı oylarını %14,7'ye yükselten Yeşiller Partisi oldu. Yeşiller Partisi 2017'deki seçimlere göre oy oranını 5,8 puan yükselterek %14,7’e çıkardı.

SPD ilk sonuçlardan memnun

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Adayı Olaf Scholz, halkın yeni şansölye olarak kendisini görmek istediğini belirtti. İlk sonuçlardan memnun olduğunu dile getiren Scholz, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.

Laschet: "Sonuçtan memnun değiliz"

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, CDU/CSU’nun öncülüğünde bir koalisyon hükümeti kurmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Laschet, seçimin çekişmeli geçtiğini vurgulayarak, "Bu seçim akşamı istisnai bir durum. Henüz elimizde güvenilir rakamlar yok. Ancak bu sonuçtan memnun olmadığımızı şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Yeşiller: Hükümette yer almak istiyoruz

Yüzde 14,7 ile 117'ye yakın sandalye kazanan Yeşiller Partisi koalisyon görüşmelerinde kilit parti olacak. Yeşiller Partisi eş başkanı Robert Habeck, partisinin her türlü koalisyon seçeneği için görüşmelere açık olduğunu belirtti. Habeck, “Hükümette yer almak istiyoruz” dedi.

Alman iş dünyasından "Hükümet hızlıca kurulsun" çağrısı

Almanya Dış Ticaret Birliği Başkanı Anton Börner, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının "ülkede sol ittifaka karşı açık bir işaret" olduğunu belirtti. Borner, genel seçimin ardından hızlıca hükümet kurulması çağrısı yaptı.