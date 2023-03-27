Almanya'da son 30 yılın en büyük krizi yaşanıyor!

Almanya'da ulaşım sektöründeki yüz binlerce kamu çalışanın grevi başladı. Grevden şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de etkileniyor.

Uçuşlar iptal edildi

Frankfurt ve Münih'teki en işlek merkezler de dahil olmak üzere ülke genelindeki büyük havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi.

Ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, Pazartesi günü yapılması planlanan tüm uzun mesafe trenlerini ve bölgesel seferlerin çoğunu iptal etti.

Verdi ve EVG sendikaları, kamu sektöründe çalışan 350 bin çalışana iş bırakma çağrısı yaptı. İş bırakma eyleminin yanı sıra bugün Almanya genelinde 50 kentte sendikaların organize ettiği protesto gösterilerinin de yapılması planlanıyor.

Grevin ülkede son 30 yılda yaşanan en kapsamlı grev olduğu söyleniyor.

Sendikalardan baskı

Sendikalar grevle Federal Hükümet ve yerel yönetimlerle yapılan toplu iş sözleşmesinin üçüncü tur görüşmelerinde baskıyı artırmayı planlıyor.

EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi.

Sendika Genel Başkanı Martin Burkert ise uzlaşma sağlanamaması halinde grevlerin önümüzdeki hafta başlayacak Paskalya tatili sırasında da yapılabileceği uyarısında bulundu.

EVG, Alman Demiryolları ve 50 diğer demiryolu şirketi ile yaptığı görüşmelerde çalışanlar için en az yüzde 12'lik zam ve sosyal bileşen olarak da en az 650 euro talep ediyor. Grev çağrısı yapan bir diğer sendika olan Verdi ise kamuda çalışan 2 milyon 400 bin çalışan için en az yüzde 10,5 zammın yanı sıra maaşlarda aylık en az 500 euro artış talep ediyor. İşveren ise önümüzdeki 27 aylık süre için yüzde 5 zam ve artan enflasyon nedeniyle vergiden muaf tek seferlik 2 bin 500 euro ödeme öneriyor.

Almanya'da şehir içi ve şehirler arası ulaşım ile havalimanlarında en son 30 yıl önce bu kapsamda büyük bir greve gidilmişti.