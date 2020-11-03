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Almanya'da sokağa PKK'lıların ismi verildi

Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.

Türkiye, sınırlarındaki teröristlerle mücadele ederken, yurt dışında da terör örgütü sempatizanları da Türkiye aleyhine çalışmalar yürütüyor.

Avrupa kentlerinde çalışmalar yürüten terör destekçilerine, Avrupa ülkeleri de destek veriyor.

Örgüt sempatizanlarının en çok bulunduğu iki ülke ise Fransa ve Almanya.

PKK'LILARIN İSMİ SOKAĞA VERİLDİ

Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın ismi değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

Sokağa verilen isimler ise, "Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox" oldu.

 

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