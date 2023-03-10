Almanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanlığı suç mahallinin bir kilise olduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırgan ya da sadırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu, çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.