Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya'da vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sağlık sistemi alarm veriyor. Ülke genelinde yoğun bakım servislerinin yüzde 86.08 oranında dolu olduğu açıklandı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyalet hükümetlerinin federal hükümetin salgın karşısında alınacak önlemler konusunda yetkisini önemli ölçüde artırması beklenen Federal Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Enfeksiyon Koruma Yasası değişikliğini beklemeden harekete geçmeleri gerektiğini belirterek, "Federal Meclisin önümüzdeki hafta bu yasayı kabul etmesini beklememeliyiz" dedi.

Önlemlerin acilen sıkılaştırılması gerektiğini dile getiren Spahn, ülkede salgının üçüncü dalgası ile mücadele kapsamında aşılama ve testlerin tek başına yeterli olmayacağını savundu. Spahn, bu konuda kararlı bir tutum ve daha fazla kısıtlamaya gereksinim olduğunu kaydetti.

"Hastanelerde sıkıntı var"

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise, "Hastanelerdeki durum kısmen dramatik bir hale geliyor" dedi. Şu anda yeni vakaların çoğunun 15-49 yaşları arasındaki kişilerden oluştuğunu söyleyen Wieler, mevcut vakaların yüzde 90'ında B. 1.1.7 mutasyonunun görüldüğünü ifade etti.

Berlin Charite Hastanesinde görev yapan yoğun bakım uzmanı Steffen Weber-Carstens, durumun düzelmemesi halinde sağlık sisteminin tıkanabileceğini belirterek, Covid-19 dışındaki acil hastaların da bundan olumsuz etkileneceklerini ifade etti. Weber-Carstens, bazı bölgelerdeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde sadece yüzde 10'luk boş kapasite kaldığını söyledi.