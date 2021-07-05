Almanya'da polisin, bir Fransızın boynuna basarak gözaltına aldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Focus Online'ın yayınladığı ve Şubat 2020'de polisin üzerindeki vücut kamerası tarafından çekildiği belirtilen görüntülere nasıl ulaşıldığı bilinmiyor.

Görüntülerde polisin, geçerli bileti olduğu halde kontrolcüyle anlaşmazlık yaşayan Fransız vatandaşının kolunu bükerek yere yatırıp üzerine çıktığı ve dakikalarca bir diziyle karnına diğer diziyle de başına ve boynuna bastırdığı anlar yer alıyor.

Daha sonra 4 polisin bağırarak yardım isteyen Fransız vatandaşını kelepçeleyerek gözaltına aldığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Münih Savcılığının olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.