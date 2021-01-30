Almanya'da Ocak ayı işsiz sayısında yarım milyonluk artış

Korona pandemisi Alman istihdam piyasasına da büyük bir darbe vurdu. Nürnberg'de bulunan Federal İstihdam Dairesi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 475 bin kişi arttı.

İşsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre ise 193 bin kişi artarak 2,9 milyon kişiye yükseldi. Aslında Aralık ayına göre yaşanan aylık artış oranı mevsimsel olarak normal görülüyor.

İşsizlik oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 6,3'e yükseldi.

"İş bulmak zorlaşacak"