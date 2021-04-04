Almanya'da nefret suçlarıyla mücadele yasası yürürlüğe girdi

Sosyal medya platformları, aşırı sağ içerikli söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları hemen silecek ve bu tür paylaşımlar hemen Emniyet Teşkilatı'na bildirilecek.

Başarısızlık için paylaşımların paylaşımı bilgisayarların IP adresleri emniyet birimlerine iletilecek.

3 yıla kadar hapis cezası

Sosyal medya üzerinden başka bir kişiyi yaralamakla veya cinsel tacizde bulunmakla tehdit etmek, ölümle tehdit etmek gibi "suçlamak" ile değerlendirilecek.

Terör ya da cinayet gibi ağır suçlarda, tekrar sosyal medyaya giriş şifreleri de hakim kararıyla yetkililere verilecek.

İnternet yoluyla tehdit suçunu işleyenler 3 yıla kadar hapisasına çarptırılabilecek.

TRT Haber