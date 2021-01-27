Almanya'da Müslüman gençlerden evsizler için yardım kampanyası

DİTİB Bölge Gençlik Birliği üyeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu kış mevsiminde, Essen ve Dortmund şehirlerinde sokakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıttı.

Yaklaşık 50 ihtiyaç sahibine dağıtılan yardım paketlerinde, battaniye, hazır gıda malzemeleri, içecek ve eldiven gibi malzemeler yer aldı.

"Bir farkındalık oluşturmak istedik"

Essen DİTİB Eyalet Bölge Gençlik Birliği Başkanı Sefa Ateş, yaptığı açıklamada, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalması amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Ateş, "Üçüncü nesil geçler olarak burada doğduk, burada büyüdük. Bu toplumun parçasıyız. 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.' diyen peygamberimizin ümmeti olarak, komşu hakkı ve paylaşım anlayışıyla yola çıktık. Kampanyayla, bu soğuk kış gününde onların üzerlerini örtmek, bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

"Çok samimi insanlarla karşılaştık"

Başkan Yardımcısı Seher Doğan ise "Çok samimi insanlarla karşılaştık. Bazıları, 'Daha muhtaç olanlar var.' diye yardımımızı kabul etmedi. Bu cümleler ruhumu ısıttı ve ne kadar bencil olduğumuzu bana hatırlattı. Ziyadesiyle maneviyatımızı yükselten bir kampanya oldu." diye konuştu.