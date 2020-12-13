Almanya'da Kovid-19 önlemleri 16 Aralık'tan itibaren artırılacak

Kovid-19 pandemisinde son 24 saatte 20 bin 200 yeni vaka ve 321 ölümle karşılaşan Almanya'da hükümetle eyalet başbakanları çarşambadan itibaren çok sıkı önlemlerin devreye girmesinde uzlaştı. 16 Aralık'tan en az 10 Ocak'a kadar perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak, kamusal hayat büyük ölçüde sınırlandırılacak.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in bilim insanlarının tavsiyeleri uyarınca daha sıkı önlemler çağrısı yapmasının ardından çarşamba gününden itibaren yeni kapanma önlemleri devreye giriyor.

16 federal eyaletin liderleriyle görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Merkel, "Önlemlerin daha hafif olabilmesini isterdim, ama Noel alışverişi nedeniyle sosyal temas sayısı önemli ölçüde arttı. Eyleme geçmeye acil ihtiyaç var" dedi.

Ek önlemler neler?

Buna göre 6 haftadır kısmi kapanma kapsamında barlarla restoranların kapalı olduğu ve evde 5'ten fazla kişinin toplanamadığı Almanya'da çarşambadan en az 10 Ocak'a kadar uygulanacak ek önlemler şunlar:

* Sadece bankalar, marketler, eczaneler, eve servis yapan işletmeler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, postaneler, gazete satış bayileri gibi elzem ihtiyaçları karşılayan işyerleri açık olacak.

* Perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, Kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapatılacak dükkanlar arasına katılacak.

* Anaokulları ve okullar kapatılacak.

* İşverenlerden işyerlerini kapatmaları ya da çalışanlarını evden çalıştırmaları talep edilecek.

* Kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanacak.

* Havaişfişek satışları ve toplanmalar yeni yıla dek yasaklanacak.

Ayda 11 milyar euroluk destek paketi

Hükümet önlemlerden etkilenen şirketleri ayda toplam 11 milyar euroluk paketle destekleyecek, kapanmak zorunda kalan işyerlerinin ayda en fazla 500 bin euro'ya kadar sabit masraflarının yüzde 90'ını karşılayacak.

Noel tatili sırasında evde toplanan kişi kısıtlamasına biraz gevşeme getirilecek, aileye yakın kesimden en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verilecek.

10 Ocak'tan sonra da devam edebilir

Basın topllantısında Merkel ile Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni önlemlerin uygulanma tarihinin ucu açık olduğunu, sonuç alınamazsa 10 Ocak'tan sonra da devam edebileceğini belirtti.

Söder, sınırlı kısıtlamaların işe yaramadığını, ya hep ya hiç stratejisinin benimsenmesi gerektiğini belirterek "Korona bir felaket. Durum kontrolden çıktı. 12'ye 5 var durumundayız" dedi.

Merkel de hastanelerin ağır yük altında olduğuna dikkat çekerek "Bütün bunların Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız" diye konuştu. Amacın enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi olduğunu belirtti.