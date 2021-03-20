AjansHaber.com.tr Dünya Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri protesto edildi. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Protesto gösterilerinin merkezi Kassel ve başkent Berlin oldu.

COVID-19 tedbirlerini protesto etmek için binlerce kişi Kassel kentinde toplandı ve izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı.

Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı.

Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı.

Berlin'de aşırı sağcılar gösteri yaptı

Başkent Berlin’de de aşırı sağcılar COVID-19 tedbirlerini protesto etti.

Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı.

Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı.

Sol gruplar da karşıt gösteri düzenledi. Karşıt gösteride, "Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin adımı sizin için kabus olur
Ermeni bakan gazeteciyi yumrukladı
Türk bilim insanlarına büyük onur
"Medya Müslümanlara karşı ön yargıyı artırıyor"
Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor
Putin'den ABD'ye "Görüşmeye hazırız" mesajı
Milimol Qatar'da Türk firmaları göz kamaştırdı