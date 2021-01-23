Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu paniği

Almanya'nın kuzeyindeki Harburg bölgesinde bulunan Seevetal'de ormanlık bir alanda geçtiğimiz günlerde toprağa gömülü bir depo ele geçirildi. Bulunan büyük bir varilde, plastik folyoya sarılı çok sayıda döküman, patlayıcı yapımına dair açıklama kılavuzları ve kimyasal madde bulunduğu açıklandı. Bölge polis çemberine alınıp güvenlik önlemleri artırılırken, kurulan seyyar laboratuvarda kriminal teknisyenler inceleme başlattı. Parmak izi veya DNA örneği arandı. Şimdi bütün bu bulgular inceleniyor.

Seevetal'ın bağlı bulunduğu Aşağı Saksonya Eyaleti'nin emniyet teşkilatı, 15 Ocak'ta tesadüfen bulunan varildeki belgelerin 80'li yıllara ait olduğunun tahmin edildiğini duyurdu. Olay Alman kamuoyunda büyük ilgi yarattı ve 1970-1998 arasında ülkedeki çok sayıda terör saldırısından sorumlu tutulan aşırı solcu Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) para, silah, kimlik, harita ve saldırıları üstlendikleri basın açıklamaları ile başka dökümanlarını sakladığı 18 gizli depodan biri olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

1982 yılında bir mantar toplayıcısının Hessen eyaletinde tesadüfen bulduğu gizli yeraltı deposunun örgütün merkez deposu olduğu ortaya çıkmış, orada ele geçirilen şifreli belgelerde Almanya'nın başka yerlerindeki 17 gizli depoya dair şifreli haritalar ele geçilmişti. Daha sonra iki depo daha saptanmış, ardından da örgütün ikinci kuşağının önde gelen temsilcilerinden sayılan üç üyesi pusu kurularak yakalanmıştı. Polisin şimdiye kadar çözdüğü şifreli belgelerle RAF'in sadece 11 deposu tespit edilebilmiş, Almanya'daki diğer depoları ise bulunamamıştı. Bu sebeple Seevetal'de tesadüfen bulunan varilin örgütün 12'nci deposu olup olmadığına ilişkin soruşturma yürütülüyor.