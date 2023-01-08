Almanya'da kimyasal saldırı operasyonu

Alman polisi İranlı bir kişiyi kimyasal saldırı planladığı şüphesiyle tutukladığını açıkladı.

32 yaşındaki adam, özel polis güçlerinin evine baskın düzenlemesinin ardından batıdaki Castrop-Rauxel şehrinde tutuklandı.

Düsseldorf savcılığı yaptığı basın açıklamasında, "Sanığın ciddi bir şiddet eylemi hazırladığından şüpheleniliyor" dedi ve dini saikli bir saldırı gerçekleştirmek için risin ve siyanür gibi zehirli kimyasallar elde ettiğini ekledi.

Koruyucu kıyafetli polis memurları ve uzmanlar, delil bulmak için zanlının evinde arama yaptı.

"Arama, karşılık gelen toksinleri ve diğer kanıtları bulmaya hizmet ediyor. Sanık ve bir kişi daha gözaltına alındı, deliller toplandı ve değerlendiriliyor” denildi.

Bild gazetesinin haberine göre, polis operasyonu dost bir ülkenin istihbarat servisinden gelen bir ihbar üzerine gerçekleştirildi.