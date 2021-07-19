Almanya'da hükümet felakette tarihi başarısızlıkla suçlanıyor

Sel felaketi ile sarsılan Almanya bir yandan yaralarını sarıyor bir yandan nerde hata yaptığını tartışıyor.

Ağır kayıplar veren Almanya hükümetine ağır eleştiriler yöneltiliyor. Uzmanlar felaketi “Anıtsal bir başarısızlık” olarak tanımlıyor.

Reading Üniversitesi Hidroloji Profesörü Hannah Cloke Obe, "2021'de Avrupa'da selde bu kadar çok insanın ölmesi sistemin devasa bir başarısızlığını temsil ediyor" dedi.

Obe "Tahminciler bu şiddetli yağmurun geldiğini görebiliyorlardı ve haftanın başlarında uyarılarda bulundular, ancak uyarılar yeterince ciddiye alınmadı ve hazırlıklar yetersizdi" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Copernicus Acil Durum Yönetim Servisi tarafından işletilen Avrupa Sel Farkındalık Sistemi, bu tür olaylar için özel olarak kurulmuştu.

Uzmanlar yapılan uyarılar dikkate alınmayınca can kaybının kaçınılmaz olduğunu vurgularken Almanya yönetimi kendini savunuyor.

Almanya yönetimi hazırlıklı olduklarını savundu

Almanya'nın Sivil Koruma Dairesi Başkanı Armin Schuster, ülkenin hava durumu hizmetinin, durumu nispeten iyi tahmin ettiğini ve ülkenin ana nehirlerinde sel baskınlarına karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Schuster “Yarım saat önce, hangi yere hangi miktarda su çarpacağını söylemek çoğu zaman mümkün değildir” dedi.

Ajansının uygulamalar ve medya aracılığıyla 150 uyarı bildirimi gönderdiğini söyledi.

Selden en kötü etkilenen Alman eyaleti Rheinland-Pfalz'daki yetkililer, sel için iyi hazırlandıklarını, belediyelerin uyarıldığını ve harekete geçtiğini söyledi.

Hükümet ders çıkardığını da kabul etti

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier “Şimdi ön planda olan acil yardımı sağlamamız, sonra yolunda gitmeyen şeyler olup olmadığına, yanlış giden şeyler olup olmadığına bakmamız ve düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu.