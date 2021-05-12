Almanya'da, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesi yasaklandı

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar yaptığı açıklamada, Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki dayanak olmadığını belirtti.

Caspar, "Bu yasaklama emri, Almanya genelinde kullanım şartlarına rıza gösteren milyonlarca kullanıcının haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) yer alan olağanüstü yetkileri dahilinde, Facebook'u WhatsApp kullanıcı verilerini 3 ay askıya alması için zorlayacağını aktaran Caspar, bu zaman içinde AB’nin kullanıcı verileri konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de vurguladı.

Karar 15 Mayıs'tan önce geldi

Caspar, söz konusu karardaki amacının, kullanıcı verilerinin işlemesinde kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı dezavantajları ve zararları önlemek olduğuna işaret etti.

Alman Veri Koruma Otoritesi kararının, WhatsApp'ın "gizlilik sözleşmesinin" sona ereceği tarih olan 15 Mayıs'tan önce gelmesi dikkat çekti.

Ağustos itibarıyla hesaplar silinecek

WhatsApp ocak ayında yeni gizlilik politikasını yayımlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyadan gelen tepkiler sonrasında WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

WhatsApp, gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu hesapların silineceğini açıklamıştı.