Almanya'da ev arayanların ten rengine ve başörtüsüne bakıldı

Almanya'daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının son örneği Bremen kentinde yaşandı.

Bremen Belediyesine ait toplu konut işletmesi Brebau'da görevli kişilerin başvuruda bulunanları, kökenlerine göre fişledikleri ortaya çıktı.

"Ten rengi ve başörtüsü" yaklaşımı

Bremen Radyosunun haberine göre fişleme sırasında, başvuranların ten renkleri ve başörtüsü takıp takmadıkları işaretlendi.

Alman kültürüne olan yaklaşımları ve Almanca bilip bilmedikleri gibi ırkçı yaklaşım içeren notlar da tutuldu.

Sadece "Alman" kökenlilere ev verildi

Söz konusu iddialar üzerine Bremen Radyosu, deneme amacıyla farklı köken ve kimliklerde dört kişiyi ev başvurusu yapmaya yöneltti.

Aynı şartları taşımaları ve aynı bölgede ev aramalarına rağmen sadece Alman kökenlilere ev verildi.

İnceleme başlatıldı

6 bin konuta sahip Brebau'nun tamamen Bremen Belediyesi kuruluşu olduğu belirtiliyor.

Denetimlerini bizzat Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu siyasiler yapıyor.

Söz konusu iddialar üzerine inceleme başlatıldı.