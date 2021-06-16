Almanya'da elektronik cihazları azaltma projesi

Almanya'nın Thüringen eyaleti bu sloganla tamir imkanı olmasına rağmen çöpe atılan elektronik cihaz israfını önlemek için adım attı.

Eyalet Çevre Bakanlığının projesine göre tüketiciler cep telefonu, buzdolabı, fırın gibi cihazları çöpe atmak yerine tamir ettirirse masraflarının yarısı karşılanacak ve bu miktar 100 euro’yu aşmayacak.

Bunun için Eyalet Çevre Bakanlığının ilgili sitesindeki belge, tamir ettirilecek cihazın türü, satın alma yılı ve kişisel bilgiler doldurulacak.

İncelemenin ardından ücret ödenecek

Ardından da orijinal fatura ve onarım masraflarının ödendiğine dair belge eyalet tüketici danışma merkezine posta yoluyla gönderilecek.

Gerekli incelemenin ardından da tamir ücretinin yarısı belirlenen miktarı aşmamak üzere kaydıyla ödenecek.

Kişi başı atık 19 kilogram

Thüringen Çevre Bakanlığı'na göre, Almanya'da 2019 yılında kişi başı elektronik atık 19 kilogram oldu.

Elektronik atık miktarı her yıl yüzde 3 ila 5 oranında artıyor.

4 milyon ton karbondioksit gazının engellenmesi

Yapılan bir hesaplamaya göre, Avrupa Birliği'ndeki çamaşır makinesi, bilgisayar, elektrikli süpürge ve akıllı telefonların hizmet ömrünün yalnızca bir yıl uzatılması halinde 4 milyon ton karbondioksit gazının atmosfere yayılımı engellenebilir.

Elektronik cihaz ticareti yapanlar ise projeye mesafeli.

Onlara göre, çoğu zaman daha az su ve elektrik harcayan yeni bir çamaşır makinesi daha fazla çevre dostu olabilir.