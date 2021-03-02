Almanya'da çok sayıda çocuk ve ergen psikolojik tedavi görüyor

Buna göre, 2019'da ülke çapında yaklaşık 823.000 çocuk ve ergen psikoterapötik yardım aldı.

Rapora göre, bu tür bir tedavinin nedeni genellikle şiddetli stres ve uyum bozukluklarına verilen tepkilerdir - örneğin mobing veya zorbalık deneyimlerinden sonra. Nedenleri aynı zamanda depresyon, anksiyete bozuklukları ve çocukluk çağı duygusal bozuklukları da olabilir.

Uzmanlara göre, sıkı kısıtlamalar da dahil olmak üzere korona salgını durumu daha da kötüleştirecek gibi görünüyor. Barmer sigortalı olanlar için, akut tedavi ve ilk kez tedavi için başvuru sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 44.000'in üzerine çıktı.