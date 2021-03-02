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Almanya'da çok sayıda çocuk ve ergen psikolojik tedavi görüyor

Tedavi gören çocukların sayısı son bir yılda iki katından fazla arttı. Kovid-19 salgınının etkileri de endişe kaynağı.

Buna göre, 2019'da ülke çapında yaklaşık 823.000 çocuk ve ergen psikoterapötik yardım aldı.

Rapora göre, bu tür bir  tedavinin nedeni genellikle şiddetli stres ve uyum bozukluklarına verilen tepkilerdir - örneğin mobing veya zorbalık deneyimlerinden sonra. Nedenleri aynı zamanda depresyon, anksiyete bozuklukları ve çocukluk çağı duygusal bozuklukları da olabilir.

Uzmanlara göre, sıkı kısıtlamalar da dahil olmak üzere korona salgını durumu daha da kötüleştirecek gibi görünüyor. Barmer sigortalı olanlar  için, akut tedavi ve ilk kez tedavi için başvuru sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 44.000'in üzerine çıktı.

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