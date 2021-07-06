Almanya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Alman gözaltına alındı

Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, siyaset bilimci Klaus L'nin, hakkında 20 Mayıs’ta casusluk yaptığı gerekçesiyle Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde dava açılmasının ve tutuklanma emrinin çıkarılmasının ardından dün gözaltına alındığı ifade edildi.

Klaus L'nin 2001'den beri bir düşünce kuruluşunda çalıştığı aktarılan açıklamada, 2010’da Çin istihbarat mensuplarının Şangay’da Klaus L. ile temasa geçtiği belirtildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılacak

Açıklamada, zanlının 2010'dan 2019'a kadar devlet ziyaretleri ve uluslararası konferanslar öncesinde ve sonrasında ve güncel konularda Çin istihbaratına düzenli bilgiler sağladığının altı çizildi.

Klaus L'nin, Çin istihbaratına ilettiği bilgileri çok sayıda üst düzey siyasi muhataplardan elde ettiği aktarılan açıklamada, bu bilgiler karşılığında zanlının seyahatlerinin finanse edildiği ve para aldığı vurgulandı.

Klaus L, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılacak.