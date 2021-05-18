AjansHaber.com.tr Dünya Almanya'da camide bıçaklı saldırı girişimi

Almanya'da camide bıçaklı saldırı girişimi

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Scharnhorst beldesinde bir camiye bıçakla girerek saldırı girişiminde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ayasofya Camii'ne dün akşam saatlerinde giden bir kişi, cami avlusuna bıçak bırakıp buradan ayrıldı. Olayı fark eden cami cemaati polise bildirdi.

Daha sonra tekrar camiye giden şüpheliyi tanıyan cemaat üyeleri şahsa engel olmak isteyince, saldırgan elindeki başka bir bıçakla çevredekileri tehdit etti. O esnada olay yerine ulaşan polis saldırganı gözaltına aldı.

Karakola götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

"Önlemlerimizi artırıyoruz"

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Dortmund Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Emre Güleç, söz konusu kişinin yakalanıp sorgulandığını ve şimdilik cami cemaatinde tedirginlik gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Güleç, "Özellikle son dönemlerde maalesef camilere saldırılar da artıyor. Bu da bizleri tedirgin ediyor. Camilerde aldığımız önlemleri artırıyoruz ve polisle de iş birliği içindeyiz" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İsrail'e tepki tweetini sildi!
'Filistin'de durum endişe verici'
ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi
Laboratuvar İsrail’in saldırısında hasar aldı
Amerikalı model Bella Hadid'den Filistin'e destek
Rum kesimi yine provokasyon peşinde!
Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı