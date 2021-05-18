Almanya'da camide bıçaklı saldırı girişimi

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ayasofya Camii'ne dün akşam saatlerinde giden bir kişi, cami avlusuna bıçak bırakıp buradan ayrıldı. Olayı fark eden cami cemaati polise bildirdi.

Daha sonra tekrar camiye giden şüpheliyi tanıyan cemaat üyeleri şahsa engel olmak isteyince, saldırgan elindeki başka bir bıçakla çevredekileri tehdit etti. O esnada olay yerine ulaşan polis saldırganı gözaltına aldı.

Karakola götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

"Önlemlerimizi artırıyoruz"

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Dortmund Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Emre Güleç, söz konusu kişinin yakalanıp sorgulandığını ve şimdilik cami cemaatinde tedirginlik gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Güleç, "Özellikle son dönemlerde maalesef camilere saldırılar da artıyor. Bu da bizleri tedirgin ediyor. Camilerde aldığımız önlemleri artırıyoruz ve polisle de iş birliği içindeyiz" dedi.