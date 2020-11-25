Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.
Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.
Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.
Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 25, 2020
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu.https://t.co/AEtZGM84cz
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