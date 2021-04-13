Almanya’da aşırı sağcı AfD partisi, yine göçmenleri hedef aldı

Dresden'deki AfD kongresinde yayımlanan seçim manifestosunda, COVID-19 kısıtlamalarının sona ermesi, göç konusunda daha sert bir politika izlenmesi ve AB’den çıkış için kampanya yapılması yer aldı.

26 Eylül'deki Almanya seçimleri öncesinde stratejisini belirleyen parti, İslam ve göçmen karşıtı politikası ile biliniyor.

Aile birleşimine sadece istisnai durumlarda izin verilmesini kabul eden önceki ifadeleri revize eden parti üyeleri, mültecilerin ailelerinin kabulünün tamamen yasaklanmasını istedi.

AfD ayrıca, Almanya’nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik çağrı yapılması ve koronavirüs önlemlerine son verilmesi önerisini de onayladı.

Partinin Eş Başkanı Joerg Meuthen, yasakları ve "kısıtlama çılgınlığını" bitireceklerine dair söz verdi.

Desteğin bir kısmını kaybetti

Parti, 2017’deki seçimlerde oyların neredeyse yüzde 13’ünü alarak ve ilk kez en büyük muhalefet partisi olarak parlamentoya girerek sansasyon yaratmıştı.

Ancak neo-Nazi gruplarıyla bağlantısı olduğu suçlamaları ve COVID-19 pandemisinin hafiflemesiyle desteğini büyük ölçüde kaybetti.

Son anketlerde partinin yüzde 10 ila 12 arasında oya sahip olduğu belirtiliyor.