Almanya'da 3 parti koalisyon konusunda ön anlaşmaya vardı

Almanya Maliye Bakanı ve seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz, Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller'le ülkenin bir sonraki hükümetini kurmak için bir ön anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'den Scholz, bir yol haritası üzerinde anlaşıldığını belirtti ve bunun bir hükümetin kurulabileceğini açıkça gösteren çok iyi bir sonuç olduğunun altını çizdi:

"Bu üç partinin bir araya gelmesiyle yeni bir başlangıç mümkün."

Eğer taraflar anlaşmaya varırsa Almanya'da ilk kez "trafik lambası" koalisyonu kurulmuş olacak. Koalisyon ismini 3 partinin renklerinden alıyor.

Eğer anlaşma çıkarsa Merkel ve onun liderliğindeki Hristiyan Birlik dönemi Almanya'da son bulmuş olacak.

Almanya'da parti renkleri göre olası koalisyon hesapları

"Trafik Işığı": Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti, Yeşiller Partisi koalisyonu

"Jamaika": Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti, Yeşiller Partisi koalisyonu

"Kenya": Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik, Yeşiller Partisi koalisyonu

"Almanya": Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik, Hür Demokrat Parti koalisyonu

"Kırmızı-kırmızı-yeşil": Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti, Yeşiller Partisi koalisyonu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimin kazananı, oyların yüzde 25,7'sini alan Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) olmuştu.

Armin Laschet önderliğindeki Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 24,1 oy almıştı.

Annalena Baerbock'un başını çektiği Yeşiller Partisi (GRN) ise, son seçimlere göre büyük bir atılım yaparak yüzde 14,8 oy almayı başarmıştı.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 alırken, zamana zaman ırkçı söylemleriyle ön plana çıkan ve her kesimden tepki alan Almanya için Alternatif (AfD) Parti yüzde10,3'le seçimi beşinci sırada tamamlamıştı.