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Almanya Mercedes fabrikasında PKK'lılar 2 Türk'ü öldürdü

Almanya'da bir Mercedes fabrikasında terör örgütü PKK'lı teröristler 2 Türk'ü öldürdü.

Almanya'nın Stuttgart kentinin 15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen 'deki Mercedes fabrikasından yükselen silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Fabrika çalışanı 2 Türk'ün cansız bedenine ulaşan ekipler, hayatını kaybedenlerin Özkan Karagözlü ve Ayhan Bayır olduğu bilidiliyor.

Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.

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