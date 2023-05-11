Almanya Mercedes fabrikasında PKK'lılar 2 Türk'ü öldürdü
Almanya'da bir Mercedes fabrikasında terör örgütü PKK'lı teröristler 2 Türk'ü öldürdü.
Almanya'nın Stuttgart kentinin 15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen 'deki Mercedes fabrikasından yükselen silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Fabrika çalışanı 2 Türk'ün cansız bedenine ulaşan ekipler, hayatını kaybedenlerin Özkan Karagözlü ve Ayhan Bayır olduğu bilidiliyor.
Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.
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